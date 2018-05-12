Немецкие экологи хотят через суд сорвать строительство Северного потока-2

Экологическое объединение Nabu добивается судебного решения, чтобы не допустить начала работ по сооружению газопровода Северный поток-2 на участке в Грайфсвальдском заливе, которое запланировано на 15 мая, передает DW.

Как отмечает издание, компания Nord Stream 2 намерена во вторник, 15 мая, начать экскаваторные работы в Грайфсвальдском заливе.

Nabu еще в феврале обратилось в суд с просьбой вынести частное определение против разрешения на строительство Северного потока-2, выданного Горным управлением города Штральзунд.

Глава Nabu Лайф Миллер заявил, что компания Nord Stream 2 пытается поставить экологов перед свершившимся фактом и тем самым "попрать ногами не только защиту моря и климата, но и право экологов на предъявление исков".

В Nabu уверены, что сооружение Северного потока-2 нанесет "непоправимый ущерб хрупкой экосистеме".

Экологи также считают, что строительство нового газопровода излишне, поскольку в Европе недостаточно высокий спрос на российский газ.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Лубмин начали строительство Северного потока-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.