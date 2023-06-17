Комплимент на миллиард. Сигареты из Duty Free нелегально продаются по всей Украине — кто в схеме? 17 июня, 09:00 NV Премиум Самое большое количество нелегальных сигарет продается с маркировкой duty free (Фото:NV)

Каждая пятая пачка сигарет в Украине продается нелегально. Большинство из них имеют отметки магазинов duty free. Как они попадают на рынок и кому принадлежат магазины на западной границе?

Двое мужчин выходят из магазина duty free в пропускном пункте Ягодин, что на границе с Польшей. На улице начало июня и второй час дня, вокруг — много частных и коммерческих автомобилей. Однако попасть в торговую точку «с улицы» невозможно — магазин доступен только тем, кто прошел проверку украинских пограничников и таможенников и фактически выехал из страны. Но большинство — рейсовые и туристические автобусы, автомобили, фуры — не останавливаются и едут мимо магазина.

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Магазин duty free в Ягодине расположен между украинским и польским пропускным пунктом / Фото: NV

По статистике же здесь должна стоять очередь. По данным Государственной таможенной службы, которая была обнародована на заседании временно-следственной комиссии ВР,в январе каждый клиент именно этого duty free в среднем покупал чуть больше 16 пачек сигарет, хотя без дополнительных пошлин завезти на территорию Польши можно только две. Двое посетителей явно портят статистику, уходя с пустыми руками.



Продукты, которые якобы продаются только в магазинах беспошлинной торговли без акциза, потом можно найти в украинских киосках, купить через телеграм-каналы и на рынках. Каждая пятая пачка сигарет в Украине продается нелегально, свидетельствуют данные исследовательской компании Kantar. Из-за этого государство теряет около 20 млрд грн налогов в год. Как работает эта схема?

У кого украинцы скупают сигареты?