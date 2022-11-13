Некоторые санкции против России могут действовать и после окончания войны — министр финансов США 13 ноября, 21:01 Джанет Йеллен (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo/File Photo)

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что часть санкций, введенных против России, могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения с Украиной.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Йеллен, любое возможное мирное соглашение будет включать в себя пересмотр санкций, наложенных США и их союзниками на российскую экономику.



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«Я считаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместной. Учитывая, что произошло, мы, вероятно, считали бы, что, вероятно, некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала министр.



Она также отметила, что со стороны России не было никаких попыток начать переговоры с Украиной на условиях, приемлемых для Киева.



США и их союзники стремились ослабить военный потенциал России, перекрыв доступ к передовым западным технологиям и нажав на ее финансовую систему.

Тем не менее, в этом году Россия получила огромные доходы от продажи энергоносителей, и Йеллен возглавила усилия G7 для установления верхнего предела цен на российскую нефть в ответ.

