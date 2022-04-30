Шестой пакет санкций. ЕС предложит постепенно отказаться от российской нефти до конца года — Bloomberg 30 апреля, 22:31 Цей матеріал також доступний українською Нефтяное эмбарго на российскую нефть может заработать уже до конца года, пишет Bloomberg (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Европейский Союз намерен предложить принять эмбарго на российскую нефть до конца года, а к тому времени постепенно вводить ограничения на ее импорт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



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По словам собеседников агентства, решение о новом шестом пакете санкции против РФ могут принять уже на следующей неделе на заседании послов ЕС.

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Среди других вариантов, обсуждаемых для сокращения доходов России от нефти, — ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы. Беларусь могут включить в новый санкционный пакет за помощь российским войскам во вторжении в Украину.

Кроме нефтяного эмбарго, Евросоюз будет требовать отключения еще большего количества российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе и Сбербанка, пишет Bloomberg.

Также страны планируют обсудить ограничения на консалтинговые и облачные услуги, покупку недвижимости, санкции против военных РФ, магнатов и их соратников, причастных к военным преступлениям в Украине. Отмечается, что предложенные ограничения еще не были официально выдвинуты и могут измениться.

Для введения нового пакета санкций против России требуется поддержка всех 27 стран-членов блока. Некоторые из них, например, Венгрия, долгое время выступают против ограничений на российскую нефть. Германия готова прекратить импорт российской нефти уже к концу 2022 года.



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