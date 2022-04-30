Шестой пакет санкций. ЕС предложит постепенно отказаться от российской нефти до конца года — Bloomberg

30 апреля, 22:31
Цей матеріал також доступний українською
Нефтяное эмбарго на российскую нефть может заработать уже до конца года, пишет Bloomberg (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Нефтяное эмбарго на российскую нефть может заработать уже до конца года, пишет Bloomberg (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Европейский Союз намерен предложить принять эмбарго на российскую нефть до конца года, а к тому времени постепенно вводить ограничения на ее импорт. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

По словам собеседников агентства, решение о новом шестом пакете санкции против РФ могут принять уже на следующей неделе на заседании послов ЕС.

Видео дня

Среди других вариантов, обсуждаемых для сокращения доходов России от нефти, — ограничение цен, специальные механизмы оплаты и тарифы. Беларусь могут включить в новый санкционный пакет за помощь российским войскам во вторжении в Украину.

Читайте также:
Ольга Белькова
Ольга Белькова
Эмбарго на российские энергоресурсы — сложно, но возможно и необходимо

Кроме нефтяного эмбарго, Евросоюз будет требовать отключения еще большего количества российских и белорусских банков от международной платежной системы SWIFT, в том числе и Сбербанка, пишет Bloomberg.

Также страны планируют обсудить ограничения на консалтинговые и облачные услуги, покупку недвижимости, санкции против военных РФ, магнатов и их соратников, причастных к военным преступлениям в Украине. Отмечается, что предложенные ограничения еще не были официально выдвинуты и могут измениться.

Для введения нового пакета санкций против России требуется поддержка всех 27 стран-членов блока. Некоторые из них, например, Венгрия, долгое время выступают против ограничений на российскую нефть. Германия готова прекратить импорт российской нефти уже к концу 2022 года.

https://www.youtube.com/watch?v=oR2IuXg2q20
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Нефть Эмбарго Санкции Запада Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X