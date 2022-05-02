Без двух стран. Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть с некоторыми исключениями — Reuters 2 мая, 22:07 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз (Фото:Olivier Hoslet/Pool via REUTERS)

Еврокомиссия может сделать исключение для Венгрии и Словакии при введении эмбарго на российскую нефть.

Европейская Комиссия на этой неделе может предложить шестой пакет санкций ЕС против России из-за ее вторжения в Украину. Он может включать эмбарго на покупку российской нефти. Но пока не все страны Евросоюза поддерживают эту идею.

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Reuters сообщает, что для сохранения единого блока из 27 стран Еврокомиссия может предложить для Венгрии и Словакии исключения или длительный переходный период. Общий запрет в какой-либо форме, вероятно, будет введен до конца года, заявили чиновники ЕК в понедельник.

И Венгрия, и Словакия сильно зависят от российской нефти. Венгрия уже не раз заявляла, что будет выступать против энергетических санкций.

Сопротивление других стран нефтяному эмбарго уменьшается накануне встречи в среду, когда послы стран ЕС будут обсуждать предложенные санкции.

Россия поставляет 40% газа в ЕС и обеспечивает 26% импорта нефти.



Страны ЕС заплатили России более 47 млрд евро за газ и нефть с момента ее вторжения в Украину 24 февраля, сообщила исследовательская организация Центр исследований энергии и чистого воздуха.

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