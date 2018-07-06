Нефьодов заподозрил главу ФГИ в попытке замаскировать нежелание начинать приватизацию

На сегодня нет никаких препятствий для запуска "малой" приватизации. Заявления о риске срыва этого процесса являются "подозрительными".

Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в комментарии Интерфакс-Украина.

"Для меня это выглядит подозрительно, что за день до начала "малой" приватизации Фонд одновременно находит так много причин того, что приватизация начаться не может", – сказал он.

Так он прокомментировал заявление и.о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова о том, что есть риск срыва "малой" приватизации из-за отсутствия необходимой нормативной базы, за разработку которой отвечает Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ).

"Раньше в Фонде говорили, что не могут что-то сделать, поскольку мы не завершили аккредитацию электронных площадок. Мы ее завершили (5 июля Прозорро Продажи аккредитовало первые десять электронных площадок – ред.). Больше нет объяснений, почему активы "малой" приватизации не заводятся в систему. Однако господин Трубаров решил в Facebook написать, что ему еще какие-то документы нужны", – сказал Нефьодов.

По его словам, продажа с дополнительными условиями может быть применена к единичным объектам, но таких в МЭРТ "пока еще не видели". Но в случае необходимости, такие условия будут добавлены, отметил замминистра.

"Относительно того, что 60% объектов будут идти с дополнительными условиями, я никак иначе, чем попыткой не продать ни один объект и оставить все как есть, объяснить не могу. Если мы будем продавать каждую баню или каждый неработающий завод с 35 страницами дополнительных условий – значит, у нас такая политическая воля проводить "малую" приватизацию", – прокомментировал замминистра.

Нефьодов также подчеркнул, что МЭРТ намерен поднимать этот вопрос на заседании Кабинета министров.

Утвержденные Кабмином правила продажи небольших государственных предприятий и компаний со значительной долей государственного капитала вступили в силу 5 июля. Таким образом, полностью сформирована нормативная база для старта программы "малой" приватизации.

Ранее МЭРТ сообщило, что первые десять электронных площадок получили аккредитацию для проведения "малой" приватизации. В настоящее время электронная торговая система не содержит ни одного актива из "малой" приватизации.

Напомним, что в Украине установили новые правила приватизации имущества. Малая приватизация предполагает продажу более чем 600 государственных объектов стоимостью не более 250 млн грн. Первые аукционы планировалось объявить в конце июня 2018 года.