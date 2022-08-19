Есть ли квартиры по $5−10 тыс. Кто и почем покупает жилье в Харькове и Николаеве

19 августа, 08:16
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Несмотря на ежедневные обстрелы, в Харькове покупают квартиры (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Несмотря на ежедневные обстрелы, в Харькове покупают квартиры (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Автор: Александра Некращук

Два крупных областных центра — Харьков и Николаев — подвергаются ежедневным обстрелам. Тем не менее, там можно покупать и продавать недвижимость. Цены снизились почти на 50%, но желающих мало.

«С момента российского вторжения наш город не бомбили 20 дней», — рассказывает риелтор из Николаева Елена Петрова. Ежедневным обстрелам из соседней Белгородской области со стороны РФ подвергается и Харьков. Несмотря на риск, желающие купить квартиру в этих городах есть. Их привлекают низкие цены на жилье, которое подешевело в полтора-два раза.

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Теги:   Николаев Недвижимость Харьков Война России против Украины

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