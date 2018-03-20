Не только российский. Украина и Катар провели переговоры о поставках газа

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Порошенко провел переговоры о поставках катарского сжиженного газа в Украину
Фото: пресс-служба президента Украины

Порошенко провел переговоры о поставках катарского сжиженного газа в Украину

Украина провела переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа.

Об этом сообщила пресс-служба президент Украины Петра Порошенко.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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