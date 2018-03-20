Не только российский. Украина и Катар провели переговоры о поставках газа

Украина провела переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа.

Об этом сообщила пресс-служба президент Украины Петра Порошенко.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможно через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

Катар готовий надати Україні скраплений газ. Це – унікальна можливість підвищити енергетичну безпеку нашої держави. pic.twitter.com/8ChnaLzUAl — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.