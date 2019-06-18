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Не секрет, что позиции Украины и Германии по Северному потоку-2 диаметрально отличаются — Зеленский

Сегодня, 15:27
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Не секрет, что позиции Украины и Германии по Северному потоку-2 диаметрально отличаются — Зеленский - фото

president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин поблагодарил Германию за готовность к диалогу по вопросу строительства газопровода Северный поток-2.

В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он отметил, что они обсудили вопрос обеспечения энергетической безопасности Украины.

«Не секрет, что наши позиции по проекту Северный поток-2 диаметрально отличаются. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу», — отметил он.

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Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. В Газпроме допускают, что оно завершится позже.

Теги:   Северный поток 2 Ангела Меркель Владимир Зеленский

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