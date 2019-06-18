Не секрет, что позиции Украины и Германии по Северному потоку-2 диаметрально отличаются — Зеленский Сегодня, 15:27 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Берлин поблагодарил Германию за готовность к диалогу по вопросу строительства газопровода Северный поток-2.

В ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он отметил, что они обсудили вопрос обеспечения энергетической безопасности Украины.

«Не секрет, что наши позиции по проекту Северный поток-2 диаметрально отличаются. В то же время мы благодарны за готовность к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу», — отметил он.

Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России. Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину. Работы по строительству планировалось завершить в 2019 году. В Газпроме допускают, что оно завершится позже.

