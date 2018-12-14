Не будем платить. В Укравтодоре прокомментировали случаи укладки асфальта в снег Сегодня, 15:00 284 Цей матеріал також доступний українською По информации Укравтодора, работы в селе Прилуцкое заказывал сельсовет Фото: Arsen Marinushkin via Facebook

Государственное агентство автомобильных дорог Украины отреагировало на несколько случаев укладки асфальта в снег, о которых стало известно в последние дни.

"Работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличии снежного покрова, - оплачены не будут", - говорится в сообщении на сайте Укравтодора.

Отмечается также, что все работы на дорогах государственного значения были завершены еще до начала ноября.

В Укравтодоре отметили, что с этого года подписание актов выполненных работ и зачисление средств подрядчикам осуществляется только по результатам проверки качества сертифицированными специалистами.

В Государственном агентстве автомобильных дорог напомнили о недавнем случае ремонта дороги в с. Прилуцкое Волынской области, который делали, несмотря на снег.

"Дороги в с. Прилукское Волынской области, в частности по ул. Лесной, находятся в коммунальной собственности. Заказчиком этих работ является Прилуцкий сельский совет, который и осуществляет контроль над соблюдением технологии укладки асфальта", - отметили в Укравтодоре.

В Государственном агентстве автомобильных дорог также прокомментировали видео ремонта дороги в Ичнянском районе Черниговской области во время снегопада.

Эти работы выполняет подрядная организация по заказу Службы автомобильных дорог в Черниговской области.

"Сейчас Служба и подрядчик готовят официальные объяснения", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации Укравтодора, эта дорога долгое время была закрыта для проезда транспорта и проведения работ.

"С момента ее открытия на наиболее пораженных участках проводились подготовительные работы и непосредственно осуществлялась ликвидация аварийной ямочности для проезда крупногабаритного транспорта. В частности, подрядчик выполнял работы щебеночно-песчаной смесью, которая не имеет температурных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эти работы приостановлены.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични. В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.