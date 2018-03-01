НБУ оценил риск ослабления устойчивости экономики из-за притока внешнего капитала в ОВГЗ

С начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в 2,5 раза

Национальный банк Украины (НБУ) считает низким риск ослабления устойчивости экономики через приток внешнего капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, с начала года объем гривневых ОВГЗ в портфеле нерезидентов вырос более чем в 2,5 раза - до 13100000000 грн.

Кроме того, он отметил, что потоки краткосрочного капитала могут при определенных условиях быть достаточно волатильными и создавать риски для внешней устойчивости экономики. Но НБУ оценивает такие риски как низкие.

В частности, причинами является то, что объемы притока (средств) нерезидентов незначительно по объемам ОВГЗ в обращении - лишь 1,8%. Тем более, что за счет притока капитала НБУ наращивает международные резервы.

Кроме того, приток капитала происходит исключительно, в государственные долговые инструменты. Вместе с тем, большая часть рисков, связанных с притоком краткосрочного долгового капитала, возникает из-за его притока в частный сектор с последующим перегревом потребительского спроса.

"Приток происходит именно в гривневые долговые инструменты, минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики", - сказал Смелый.

Он также подчеркнул, что НБУ придерживается режима обменного плавающего курса, давая курса укрепиться, что также влияет на экономику.