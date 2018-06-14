НБУ вынес неутешительный прогноз украинской приватизации

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что план поступлений от приватизации в 2018 году не будет выполнен.

Об этом говорится в июньском отчете регулятора о финансовой стабильности.

"Выполнение плана приватизации традиционно под вопросом. В бюджете запланировано получить от разгосударствления имущества 21,3 млрд грн. Однако, этот план в очередной раз слишком оптимистичен", – говорится в документе.

Кроме того, НБУ указывает на необходимость принять ряд подзаконных актов для его выполнения, а также низкие темпы подготовки приватизационных конкурсов и их неоднократный перенос их сроков.

"По оценкам Национального банка, фактическая сумма поступлений от приватизации будет в разы меньше, запланированной. Это заставит правительство Украины искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, в частности, путем увеличения заимствований на внутреннем рынке", – говорится в отчете.

В НБУ отмечают, что часть этих средств удастся одолжить благодаря инициативе Кабинета министров позволить местным общинам покупать государственные ценные бумаги.

"Направление ресурсов местных бюджетов на рынок государственных ценных бумаг – временное решение, принципиально не решает проблемы. Вложения в ОВГЗ также могут приводить к отсрочке капитальных инвестиций и препятствовать реализации инфраструктурных проектов на местном уровне", – отмечает НБУ.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, чтоначало малой приватизации намечено на июнь 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который входили 23 предприятия. В него, в частности, вошли пять облэнерго, Центрэнерго, Одесский припортовый завод (ОПЗ), Турбоатом, Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Объединенная горно-химическая компания (ОГХК) и Сумыхимпром.

Как известно, госбюджет-2018 предусматривает поступления от приватизации 21,3 млрд грн. Годом ранее, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получено было лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,1 млрд грн ФГИ получил за счет продажи блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владевшая в них контрольным пакетом.