Кассовый разрыв. Почему НБУ включил «печатный станок» — ЭП 22 июня, 14:24 Цей матеріал також доступний українською НБУ закрывает потребности бюджета (Фото:Елизавета Сергиенко/Пресс-центр НБУ)

В мае все налоговые и таможенные поступления не покрыли трети всех расходов, рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Каждый месяц войны государству не хватает около $5 млрд. Правительство перекрывает этот дефицит из трех источников: внешнее финансирование, продажа военных облигаций на открытых аукционах и продажа облигаций Национальному банку, или, проще говоря — печать денег, говорится в материале «Экономической правды».



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Так, на одном из последних выступлений министра финансов Сергея Марченко стало известно, что в мае все налоговые и таможенные поступления не покрыли трети всех расходов за этот месяц — в бюджет поступило 83 млрд грн, а потратили 251 млрд грн.

По данным НБУ, с начала войны он перечислил Министерству финансов уже 190 млрд грн, отмечает издание. Это почти половина от суммы всего объема военных облигаций на этот год.

НБУ выкупает бумаги из-за недостаточного спроса со стороны традиционных инвесторов из-за низкой процентной ставки, а также из-за нехватки международной помощи Украине. Фактические поступления западной помощи пока незначительны — около 150 млрд грн, большая часть которых поступила в марте. В апреле-мае объемы помощи сократились.

В последующие месяцы Минфин ожидает получить от партнеров больше поддержки. В частности, по итогам июня сразу $4,8 млрд, а в июле — $4 млрд. В целом до конца года объем международной поддержки должен составить $20 млрд, отмечает ЭП.

Из-за разрыва между доходами и расходами, Верховная Рада вернула отмененные в начале войны налоги, в частности на импорт.







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