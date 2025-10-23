«Без эмиссии». НБУ улучшил прогноз международных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных резервов на 2026 год с $44,7 млрд до $52,2 млрд, на 2027 год — с $45,2 млрд до $59,2 млрд, ожидая стабильного поступления международного финансирования, в том числе за счет «репарационного займа» на основе обездвиженных российских активов.

«Объемы международной помощи сейчас достаточны, чтобы финансировать дефицит бюджета без эмиссии и поддерживать адекватный уровень резервов», — говорится в сообщении Нацбанка.

Регулятор подчеркнул, что международная поддержка Украины сохраняется: в августе-октябре государство получило более $13 млрд внешнего финансирования, а до конца года ожидается еще почти $15 млрд.

НБУ ожидает, что в ближайшие годы Украина будет сохранять стабильные объемы международного финансирования, в том числе благодаря «репарационным займам» из замороженных российских активов, что позволит покрывать дефицит бюджета без эмиссии и поддерживать достаточный уровень резервов для устойчивости валютного рынка.

По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины составляли $46,5 млрд, за месяц они выросли на 1,1%.

В обновленном прогнозе НБУ ожидает дефицит сальдо текущего счета в $36,6 млрд на 2025 год по сравнению с профицитом $34,6 млрд в июльских оценках.

Прогноз на 2026 год также был пересмотрен в сторону снижения: ожидаемый дефицит увеличен с $34,9 млрд до $35,3 млрд.

Ранее сообщалось, что международные резервы Украины за январь 2025 года уменьшились на 1,8% или на $785 млн.

По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы составляли $43,01 млрд (здесь и далее в долларовом эквиваленте), в том числе активы в долларах — $35,618 млрд, в евро — $4,287 млрд, в британских фунтах — $0,177 млрд, японских иенах — $0,166 млрд, в юанях — $0,279 млрд, в золоте — $2,45 млрд, другие резервы составляли $0,034 млрд.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2025 года составляли $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%. Это — исторический максимум международных резервов Украины.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июня 2025 года составили $44,54 млрд, что на 4,6%, или на $2,15 млрд меньше, чем в мае.

По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины увеличились до $45,07 млрд.

По состоянию на 1 августа 2025 года международные резервы Украины сократились до $43,03 млрд по сравнению с 1 июля. Уменьшение за месяц составило $2,04 млрд, или 4,5%.