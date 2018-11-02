НБУ ухудшил прогноз по золотовалютным резервам

В июле НБУ прогнозировал золотовалютные резервы на уровне $20,7 млрд к концу года

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с $20,7 млрд до $19,2 млрд .

Об этом говорится в октябрьском инфляционном отчете, опубликованном регулятором.

"В четвертом квартале 2018 года профицит сводного платежного баланса вместе с получением финансирования от МВФ позволит аккумулировать международные резервы до $19,2 млрд (или 3,2 месяца импорта будущего периода). В течение 2019-2020 годов международные резервы останутся примерно на том же уровне", – говорится в документе.

Ранее НБУ прогнозировал, что резервы в 2019 году могут составить $18,8 млрд. В июле НБУ ухудшил прогноз международных резервов в 2018 году с $21,6 млрд до $20,7 млрд.

В сентябре этого года международные резервы сократились за месяц на 3,5% – до $16,6 млрд.