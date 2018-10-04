НБУ собрался как можно быстрее договориться с МВФ

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) относительно продолжения сотрудничества трудоемкие, но проходят в обычном режиме.

Об этом заявила первый замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

"Переговоры идут в том ключе, в котором они должны идти", – сказала она.

Рожкова объяснила, что вопросы, которые поднимаются в рамках меморандума о сотрудничестве, касаются многих сфер деятельности, поэтому этот процесс очень трудоемкий.

В то же время она добавила: "Мы, как НБУ, верим в то, что мы достигнем соглашения как можно быстрее".

Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу еще с июля 2017 года.

Миссия МВФ с 6 по 19 сентября этого года работала в Киеве.

По ее итогам Фонд сообщил о конструктивных дискуссиях с властями Украины относительно политики и реформ, направленных на обеспечение макроэкономической стабильности и роста, а также в отношении возможной финансовой помощи от Фонда в поддержку таких мероприятий. Обсуждения "продолжаются", сказал 20 сентября представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Позже глава правления Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что Украина договорилась с МВФ о постепенном повышении цены на газ. По его словам, с представителями миссии Фонда достигнута "принципиальная договоренность". Предполагается, что цена на газ будет доведена до уровня импортного паритета до 2020 года, то есть в течение двух лет. При этом Коболев отметил, что конкретные темпы повышения "еще обсуждаются".

Ранее стало известно, что Украина и МВФ обсуждают вопрос досрочного прекращения программы EFF и открытия программы stand by для поддержки макрофинансовой стабильности Украины на период с конца 2018 по начало 2020 года.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.