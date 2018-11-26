НБУ собирает крупнейшие банки из-за возможного введения военного положения

Национальный банк Украины (НБУ) собирает в понедельник, 26 ноября, на 12:00 глав правления крупнейших украинских банков ввиду возможного введения в стране военного положения.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина участники предстоящей встречи.

В пресс-службе регулятора подтвердила планируемую встречу.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, пограничный корабль РФ осуществил таран рейдового буксира.

В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. По данным нардепа Борислава Березы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов. В понедельник, 26 ноября, движение гражданских судов возобновили.

Из-за действий РФ в Украине провели срочное заседание СНБО, в результате которого было рекомендовано ввести военное положение в Украине на 60 суток. Порошенко поддержал введение военного положения и призвал нардепов "прибыть в Киев на чрезвычайное заседание ВР". Верховная Рада рассмотрит вопрос введения военного положения в понедельник, 26 ноября.

Позже стало известно, что движение гражданских судов в Керченском проливе возобновлено.

В НБУ считают, что решение о введении военного положения не повлияет на работу банковской системы. В МВФ заявили, что продолжат сотрудничество с Украиной после введения военного положения.

Позже стало известно, что евробонды Украины резко упали из-за российской агрессии в Азовском море. Акции украинских компаний также обвалились на фондовых биржах Лондона и Варшавы.