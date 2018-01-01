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НБУ предложил изменить применение санкций

Сегодня, 19:59
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Нацбанк предлагает создать государственный механизм контроля

Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк предложил Комитету Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений свои предложения по изменениям в законодательство по вопросам санкций.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В частности, Нацбанк предлагает создать государственный механизм контроля, аналогичный тому, который создал сам НБУ еще в 2014 году.

В регуляторе считают, что такой механизм позволит государству максимально действенно применять санкции в отношении пидсанкцийних человек.

НБУ предлагает самостоятельно или в совокупности с другими ограничениями применять санкцию "блокирование активов" как одну из самых эффективных в отношении подсанкционных лиц.

Также Нацбанк считает эффективным синхронизацию введенных санкций с аналогичными действиями США, ЕС, Канады.

Кроме того, регулятор предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных о подсанкционных лицах.

Вместе с тем, предлагается ввести правило 50+1, которое позволит автоматически применять санкции к лицу, который владеет или в которого владеют долей в 50% и более акций.

Теги:   Санкции Нацбанк НБУ

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