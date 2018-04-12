НБУ "перенес" получение очередного кредита МВФ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует выделение очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ) во втором полугодии.

Об этом заявил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в четверг, 12 апреля, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается очередного кредитного транша, мы считаем, что это будет возможно в третьем квартале – в начале третьего квартала. Но это скорее технический расчет с точки зрения хода переговоров и получения согласий на техническом уровне", - сказал замглавы регулятора.

В Нацбанке ранее отмечали, что ожидают поступления в первом квартале 2018 года одного транша кредита от МВФ на $1 млрд и до конца года еще одного - на $1,5 млрд. По состоянию на середину апреля в НБУ рассчитывают на поступление $2 млрд от МВФ в 2018 году.



Сологуб добавил, что на данный момент НБУ не располагает какой-либо конкретной информацией о дате очередного визита миссии МВФ в Киев. В то же время Сологуб сообщил, что делегация Украины планирует присутствовать на ежегодном весеннем собрании МВФ и Всемирного банка. В рамках этих встреч украинская сторона сможет провести не только переговоры с миссией, чтобы обсудить программу, но также провести консультации с другими международными организациями.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.