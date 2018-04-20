НБУ оценил рост экономики за первые три месяца этого года

Ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте сдерживали оживление экономической активности

В первом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 2,3%.

Такую оценку сделал Национальный банк Украины (НБУ) в своем в инфляционном отчете.

Отмечается, что это произошло в первую очередь вследствие дальнейшего роста доходов населения, а также сохранения благоприятной внешней конъюнктуры.

Кроме того, дополнительным фактором регулятор называет снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого полной мерой ожидается со II квартала.

В то же время Нацбанк указывает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдерживали оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

По мнению НБУ, внутренний спрос остался основным фактором экономического роста. Частное потребление поддерживало дальнейшее повышение заработных плат и социальных стандартов, в том числе повышение пенсий в конце прошлого года и минимальной заработной платы с начала 2018 года, а также улучшение потребительских ожиданий домохозяйств.

"О дальнейшем росте инвестиций свидетельствовало, в частности, ускорение роста объемов производства продукции машиностроения, в частности автомобильной и железнодорожной", – считают в НБУ.

Регулятор добавляет, что в январе-феврале 2018 года экспорт продолжал расти, в основном благодаря наращиванию поставок отдельных продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако одновременно высокими темпами увеличивался потребительский импорт, в результате чего сохранился отрицательный вклад чистого экспорта в изменении ВВП.

Напомним, что согласно данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году ускорился и составил 2,5%, тогда как рост за предыдущий 2016-йгод составлял 2,4%.