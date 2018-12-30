НБУ обнародовал результаты стресс-тестов крупнейших банков Сегодня, 14:59 451 Цей матеріал також доступний українською У банков есть время до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации Национальный банк Украины/Facebook

Из 24 банков, прошедших стресс-тестирования, потребность в капитале имели 13 учреждений на общую сумму 42,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-центре НБУ.

Без учета ВТБ Банка, который был признан неплатежеспособным, потребность составила 34,7 млрд грн. С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных Национальным банком, на конец 2018 потребность снизилась до 19,7 млрд грн.

Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка ПУМБ, Универсал Банк, банк Восток и Сбербанк.

Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: Южный, Альфа-банк и Ощадбанк.

У других банков есть время до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации.

Отмечается, что Национальный банк планирует и в дальнейшем осуществлять оценку устойчивости банков и банковского сектора и публиковать ее результаты в разрезе банков. Перечень банков, а также обновленные подходы к стресс-тестирования в 2019 году, будут обнародованы Национальным банком в январе.

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