НБУ нашел способ киберзащиты денежных переводов

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Нацбанк урегулирует кибербезопасности переводов средств
Фото: NBU/Flickr

Нацбанк урегулирует кибербезопасности переводов средств

Национальный банк Украины (НБУ) планирует впервые урегулировать вопрос обеспечения надлежащего уровня киберзащиты и информационной безопасности в сфере перевода средств.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Так, НБУ предлагает соответствующий проект постановления Правления Нацбанка Об утверждении Положения о киберзащите и информационной безопасности в платежных системах и системах расчетов для общественного обсуждения.

Этот документ разработан во исполнение требований закона Об основах обеспечения кибербезопасности Украины, согласно которому Нацбанк должен определить порядок, требования и меры по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности для субъектов перевода средств, а также осуществлять контроль за их выполнением.

В частности, проект предусматривает определить:

- требования к субъектам платежного рынка по построению системы защиты информации и кибербезопасности;

- порядок действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем и систем расчетов;

- требования к организационным и техническим мерам с целью обеспечения защиты информации и кибербезопасности субъектами платежного рынка и тому подобное.

В основу этого документа положены требования и рекомендации национальных и международных стандартов по вопросам информационной безопасности, а также общепринятые в международной практике современные подходы к обеспечению киберзащиты.

Принятие проекта постановления поможет минимизировать количество инцидентов информационной безопасности и киберинцидентив в сфере денежных переводов, урегулировать вопросы использования средств защиты информации.

Кроме того, это повысит надежность функционирования и эффективность платежных систем и систем расчетов, а также ускорит процесс модернизации платежных систем с учетом современных технологий защиты информации.

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