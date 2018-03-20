НБУ начал поиск замены на должность Смолия

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НБУ объявил конкурс на освободившуюся должность члена правления
Фото: Нацбанк/Flickr

НБУ объявил конкурс на освободившуюся должность члена правления

Национальный банк Украины (НБУ) объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя, ответственного на руководство блоком "расчетные операции".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Главная задача заместителя председателя - обеспечение реализации миссии центрального банка путем развития, регулирования деятельности платежных и расчетных систем, управление системой денежного обращения и реализация внутренней трансформации НБУ", – говорится в сообщении регулятора.

Резюме вместе с мотивационным письмом принимаются до 2 апреля 2018.

Напомним, что 15 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Смолия на должность главы НБУ. Ранее он занимал пост первого заместителя главы НБУ и руководил направлением расчетов, денежного обращения и информационных технологий.

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