НБУ начал поиск замены на должность Смолия

Национальный банк Украины (НБУ) объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя, ответственного на руководство блоком "расчетные операции".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

"Главная задача заместителя председателя - обеспечение реализации миссии центрального банка путем развития, регулирования деятельности платежных и расчетных систем, управление системой денежного обращения и реализация внутренней трансформации НБУ", – говорится в сообщении регулятора.

Резюме вместе с мотивационным письмом принимаются до 2 апреля 2018.

Напомним, что 15 марта Верховная Рада Украины поддержала назначение Смолия на должность главы НБУ. Ранее он занимал пост первого заместителя главы НБУ и руководил направлением расчетов, денежного обращения и информационных технологий.