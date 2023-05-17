Назвал три причины. Венгрия будет блокировать европейскую помощь Украине и санкции против России — Сийярто 17 мая, 17:25 Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)

Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, назвав «все более воинственным» отношением Украины к своей стране, сообщает Bloomberg.

По словам Сийярто, Венгрия заблокирует очередной транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 млн евро ($542 млн) и на данный момент не захочет поддерживать дальнейшие санкции против РФ.

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«Справедливо сказать, что с нас достаточно», — сказал Сийярто на брифинге в Вене, где он находится с визитом.

Глава МИД Венгрии назвал три причины, которые легли в основу такого решения:

— внесение Украиной OTP Bank, крупнейшего финучреждения Венгрии, в перечень международных спонсоров войны;

— ограничение права этнических венгров на образование в Украине на родном языке;

— публикацию в Washington Post, согласно которой президент Владимир Зеленский якобы собирался взорвать трубопровод Дружба, по которому Венгрия получает российскую нефть.

По данным Bloomberg заявление Сийярто привело к падению курса венгерского форинта к доллару и евро приблизительно на 1%.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.