Назвал три причины. Венгрия будет блокировать европейскую помощь Украине и санкции против России — Сийярто
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Фото:Szijjártó Péter / Facebook)
Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, назвав «все более воинственным» отношением Украины к своей стране, сообщает Bloomberg.
По словам Сийярто, Венгрия заблокирует очередной транш финансовой помощи ЕС Украине в размере 500 млн евро ($542 млн) и на данный момент не захочет поддерживать дальнейшие санкции против РФ.
«Справедливо сказать, что с нас достаточно», — сказал Сийярто на брифинге в Вене, где он находится с визитом.
Глава МИД Венгрии назвал три причины, которые легли в основу такого решения:
— внесение Украиной OTP Bank, крупнейшего финучреждения Венгрии, в перечень международных спонсоров войны;
— ограничение права этнических венгров на образование в Украине на родном языке;
— публикацию в Washington Post, согласно которой президент Владимир Зеленский якобы собирался взорвать трубопровод Дружба, по которому Венгрия получает российскую нефть.
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По данным Bloomberg заявление Сийярто привело к падению курса венгерского форинта к доллару и евро приблизительно на 1%.
Ранее европейские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.