«Это многое говорит о президентстве». Конкурсная комиссия по отбору директора БЭБ заявила о завершении своей миссии
Лаура Штефан, глава конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ (Фото: Expertforum.ro)
Мандат конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности завершился, она повторно направила документы в Кабинет министров и не может предпринимать другие шаги.
«Думаю, мы выполнили свою часть работы, теперь у них (у Кабмина, — ред.) есть документы и они могут принять решение. Я имею в виду, что сейчас мы действительно мало что можем обсудить», — заявила глава комиссии Лаура Штефан во время брифинга 30 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Штефан, комиссия не планирует принимать никаких других решений или инициировать новые шаги для активизации решения вопроса с назначением главы БЭБ.
Как отметил член комиссии Донатас Маласкевичюс, комиссия не имела необходимости инициировать контакт с правительством, звонить или отправлять ему электронные письма с призывом принять решение, ведь Кабмин должен был действовать так, как предусмотрено законом.
«Мы находимся на последнем этапе, и думаю, что в целом, несмотря на то, что было много шума, процесс был хороший, и не завершить его было бы упущенной возможностью», — добавил еще один иностранный член комиссии Джеймс Вассерстром.
Он отметил, что украинское общество и международные партнеры обратили внимание на решение Кабмина о направлении предложения нескольких кандидатов вместо определенного комиссией Александра Цивинского.
«Тот факт, что этого до сих пор не произошло (назначения Кабмином главы БЭБ, — ред.), я думаю, много говорит о президентстве и оторванности президентства и правительства, возможно, от желаний не только украинцев и гражданского общества
Во время брифинга все члены комиссии отрицали давление со стороны власти, подтвердили, что действовали прозрачно и в соответствии с законом.
Как сообщалось, Кабмин на заседании 30 июля снова не назначил Александра Цывинского на должность директора БЭБ. Это назначение является одним из структурных маяков в соглашении между Украиной и МВФ — срок его выполнения истекает 31 июля.
Ранее, 25 июня, детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цывинский победил в открытом конкурсе на должность директора БЭБ.
Кандидатуру Цывинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.
7 июля Кабмин отклонил решение комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность Цывинского и постановил повторно провести конкурс. Цывинский заявил, что указанное решение правительства не соответствует закону.