Нацполиция получила контроль над таможенниками

Кабинет министров Украины в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений расширил полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

Об этом говорится в постановлении №479 от 20 июня, которое уже вступило в силу.

Согласно ему, полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы (ГФС) осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил.

Также полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления Инспектор-2006. В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе Инспектор-2006.

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Напомним, ранее Кабмин предложил Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду через государственную границу.