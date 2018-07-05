Нацполиция нашла способ ловить автомобили на еврономерах

Полиция получила доступ к таможенной базе Инспектор-2006, в которой фиксируются все авто, пересекающие границу

Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям. Информацию о нарушителях сроков пребывания полицейские вносят в систему Рубеж.

Об этом сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting.

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Теперь полиция получила доступ к таможенной базе Инспектор-2006, в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. Там же видно в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если же авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины в установленном порядке.

Как правило, "евробляхеры" этого не делали, поскольку полиция не имела информации находится ли автомобиль в Украине первый день или уже год. Более того, даже задавать такие вопросы полицейским было не положено. Но все изменилось, с появлением нового постановления Кабмина.

Теперь патрульный экипаж не только видит срок пребывания авто в Украине, но и вправе выписать штраф в 255 грн при обнаружении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию авто.

По информации агентства, полиция уже начала пользоваться новыми полномочиями и чаще останавливать авто на еврономерах. На первый раз они отделались штрафами, но никто уже не хочет второго раза.

В полиции тем временем заводят информацию о нарушителях сроков пребывания в Украине в систему Рубеж. С помощью такой системы патрульный полицейский будет останавливать уже именно нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства.

По данным Государственной фискальной службы, на конец января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией. При этом, из них более 246,4 тыс. автомобилей – незаконно.

Напомним, что еще в мае прошлого года Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающихся автомобилей с иностранной регистрацией.

6-7 сентября 2017 года под Верховной Радой провели акцию протеста с требованием ввести доступную растаможку для авто с еврономерами.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.

В июне в ГФС назвали страну-лидера, из которой украинцы перегоняют автомобили на еврономерах.