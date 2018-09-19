Нацкомиссия по энергетике выступила за двухставочный тариф на теплоэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает ввести двухставочный тариф на тепловую энергию.

Об этом на пресс-конференции сказал член НКРЭКУ Евгений Магльованый, передает Укринформ.

"Двухставочный тариф - это когда часть энергетических затрат выражается в условно переменной части, в зависимости от того, сколько [тепловой энергии - ред.] использует потребитель. Условно постоянные затраты, которые не зависят от потребления, - заработная плата, ремонты, обслуживание - распределяются равными частями на протяжении всего года", - объяснил он.

По словами Магльованого, введение двухставочного тарифа может решить проблемы предприятий теплоснабжения.

"В теплоснабжении затраты на топливо и газ составляют 85% в структуре тарифа. Проблемой для предприятий становится постоянное сокращение объемов потребления, ведь потребители утепляются и всячески пытаются сократить стоимость теплоснабжения”, - рассказал он.

Член НКРЭКУ отметил, что за счет этого процесса постоянные расходы предприятий растут. Поэтому важно их сбалансировать и не привести к значительному повышению тарифов.

Кроме того, Магльованый считает, что введение двухставочного тарифа позволит уменьшить финансовую нагрузку на потребителей и сделать работу предприятий более прогнозируемой.