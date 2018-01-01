Нацкомиссия по энергетике подняла цену на тепло для населения Сегодня, 14:27 67 Цей матеріал також доступний українською Фото: Львовский горсовет / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на тепло для населения для 18 производителей теплоэнергии.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в понедельник, 10 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября этого года продлил спецобязательства Нафтогаза продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года.

Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по PSO, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

Отметим, что вопрос цены на газ для населения являлся ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Напомним, что 19 октября Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA) на $3,9 млрд, которая заменит программу программу расширенного финансирования (EFF). Программа международной помощи stand-by дается тем странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Сейчас Украина сотрудничает с МВФ по программе, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года. Программой было предусмотрено получение Украиной около $17 млрд с первым траншем в $5 млрд. Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года. Всего по программе EFF Украина получила $7,7 млрд.

Ранее в Совете директоров МВФ заявляли, что готовы утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ. А также принятия госбюджета-2019.