Нацкомиссия по энергетике обвинила поставщика газа в Киеве в незаконных суммах в платежках

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В Киеве компания незаконно насчитала потребителям большие суммы к оплате
Фото: 112.ua

В Киеве компания незаконно насчитала потребителям большие суммы к оплате

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЄКУ) обращает внимание поставщиков природного газа на незаконность выставления бытовым потребителям счетов, в которых указываются не предусмотрены действующим законодательством доначисление.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ.

В комиссии отмечают, что "из публичных источников" регулятору стало известно, что в июне 2018 году компания КиивГазЕнерджы было разослано счета бытовым потребителям с "требованием о необходимости компенсации убытков в пределах суммы", взысканной НАК Нафтогаз Украины с КиевГазЭнерджы в связи с несвоевременными расчетами в период с 01.07.2015 по 31.12.2015.

"Отмечаем, что долговые обязательства поставщика перед владельцем природного газа не должны переводиться на бытовых потребителей природного газа и сообщаем о неправомерности такого требования КиевГазЭнерджы", - говорится в сообщении Нацкомиссии.

НКРЭКУ "обращает внимание" поставщиков природного газа на "необходимость воздержания от незаконных действий, связанных с выставлением бытовым потребителям счетов, в которых указываются не предусмотрены действующим законодательством доначисления".

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