Нацбанк забрал лицензию у международной платежной системы из-за сотрудничества с РФ

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является компания ФК ОМП-2013.

Об этом сообщили в пресс-службе центробанка.

В НБУ отметили, что причиной принятия решения стало получение документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME НБУ также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

Международная платежная система должна прекратить предоставление услуг по переводу до 20 июня и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующими договорами.

Также НБУ отмечает, что предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через другие платежные системы и организации, независимо от их юрисдикции. При этом TYME уверяла центробанк о соблюдении соответствующих ограничений

Напомним, что в мае в Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney сроком на три года