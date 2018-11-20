Нацбанк спрогнозировал замедление роста зарплат в 2019 году

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает замедления зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.

Об этом сообщили в НБУ, передает УНИАН.

Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

Кроме того, регулятор отметил, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы - на 12%, до 4170 грн, в 2019 году. В НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 3200 грн до 3723 грн.

Напомним, что 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.

Европейская Бизнес Ассоциация уже негативно отреагировала на смену "зарплатных" налога в Украине.

Позже Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против этой инициативы Кабинета. В СУП считают, что расширение базы налогообложения ЕСВ может привести к "тенизации" зарплат.