Рост цен в Украине ускорится – Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста потребительских цен в 2018 году с 8,9% до 10,1%.

Кроме того, прогноз на 2019 год повышен с 5,8% до 6,3%. В то же время на 2020 год сохранен на уровне 5%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ухудшение прогноза Нацбанк поясняет сохранением существенного инфляционного давления, а также повышением административно регулируемых цен (тарифов).

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В числе фундаментальных проинфляционных факторов НБУ отмечает сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейшее увеличение производственных расходов, в том числе, на оплату труда; ослабление обменного курса гривни к доллару США в июле-августе, что отразилось на стоимости отдельных товаров; стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев, что отразилось на ценах на топливо и, соответственно, себестоимости товаров и услуг.

"Указанные факторы, а также предстоящие в следующем году двойные выборы в Украине оказывают негативное влияние на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились", – отмечает регулятор.

Напомним, что Кабмин заложил в проект госбюджета-2019 прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции на уровне 7,4%.