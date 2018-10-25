Рост цен в Украине ускорится – Нацбанк

0 комментировать
НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018-2019 годы
Фото: Нацбанк/Flickr

НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018-2019 годы

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз роста потребительских цен в 2018 году с 8,9% до 10,1%.

Кроме того, прогноз на 2019 год повышен с 5,8% до 6,3%. В то же время на 2020 год сохранен на уровне 5%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Ухудшение прогноза Нацбанк поясняет сохранением существенного инфляционного давления, а также повышением административно регулируемых цен (тарифов).

В числе фундаментальных проинфляционных факторов НБУ отмечает сохранение значительного внутреннего спроса и дальнейшее увеличение производственных расходов, в том числе, на оплату труда; ослабление обменного курса гривни к доллару США в июле-августе, что отразилось на стоимости отдельных товаров; стремительный рост мировых цен на нефть в течение последних месяцев, что отразилось на ценах на топливо и, соответственно, себестоимости товаров и услуг.

"Указанные факторы, а также предстоящие в следующем году двойные выборы в Украине оказывают негативное влияние на инфляционные ожидания. В частности, настроения населения ухудшились", – отмечает регулятор.

Напомним, что Кабмин заложил в проект госбюджета-2019 прогнозе роста ВВП на 3% и инфляции на уровне 7,4%.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Экономика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове