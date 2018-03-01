Нацбанк повысил учетную ставку до 17%

В регуляторе считают, что инфляционные риски все еще остаются актуальными

Национальный банк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 16% до 17% с 2 марта.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Инфляционные риски, которые отмечал НБУ в январе, при утверждении предыдущего решения об учетной ставке, все еще остаются актуальными", - отметили в Нацбанке.

В частности, регулятор отмечает в числе таких рисков высокую уязвимость экономики Украины из-за промедления с привлечением очередного кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, повышение инфляционных ожиданий экономических агентов, а также существенные темпы роста потребительского спроса.

Кроме того, в НБУ считают актуальным прогноз относительно снижения инфляции до 8,9% в 2018 году и ее возврата до целевого диапазона в середине 2019 года.

Напомним, что это уже четвертое решение о повышении учетной ставки. Так, НБУ повысил учетную ставку с 12,5% годовых до 13,5% годовых 27 октября 2017 года, затем до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года и до 16% годовых с 26 января 2018 года.

В последний раз учетную ставку снижали в мае 2017 года - до 12,5% годовых с 13% годовых.