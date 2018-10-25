Нацбанк отказался "печатать гривню" для финансирования госкомпаний

НБУ не будет давать деньги госкомпаниям в обмен на ОВГЗ

Правление Национального банка Украины (НБУ) намерено следовать рекомендации об ограничении ценных бумаг правительства на своем балансе.

Об этом заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается монетизации облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые в настоящее время находятся в портфелях государственных компаний и государственных банков, то НБУ уже высказал свое мнение и воспользовался рекомендациями Совета НБУ об ограничении ценных бумаг правительства на балансе Нацбанка", – сказал он.

Как сообщалось, ранее Совет НБУ на заседании 16 июля рекомендовал правлению воздерживаться от покупки государственных ценных бумаг и поддержки бюджетных расходов.