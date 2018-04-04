Украина увеличила торговлю с Россией впервые с 2013-го

Импорт товаров из России в Украину вырос на 40%, а экспорт - на 10%. При этом в целом товарооборот между странами вырос впервые за четыре года.

Об этом свидетельствует анализ внешнеэкономической деятельности за 2013-2017 года, проведенный компанией YouControl.

Так, за период 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза. Однако в 2017 году наблюдалось оживление торговых отношений.

В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с $5,1 до $7,2 млрд). Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы. В прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% – свинца из России. Кроме того, импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Рост отрицательного торгового сальдо в 2017 году наблюдается и среди химической продукции, полимерных материалов, драгоценных металлов и камней, древесины и изделий из нее, стройматериалов, продукции растениеводства. Таким образом, Украина стала более зависимой от поставок этих товаров из России.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд). В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины отправилось на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

Положительное торговое сальдо и незначительное наращивание экспорта из Украины в Россию наблюдается в металлургической сфере, пищевой промышленности, экспорте жиров и масел, обуви и головных уборов, машин и оборудования, текстиля. Объем продаж приборов и аппаратов, мебели, игрушек и других промтоваров остается почти неизменным на протяжении двух последних лет.

Методология: Аналитики YouControl проанализировали весь товарооборот между Украиной и Россией за 2013-2017 годы. Источник данных - Госстат. 99 наименований товаров объединены в товарные группы в соответствии с УКТВЭД.