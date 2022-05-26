«Может обрушиться на 35%». От чего будет зависеть глубина падения украинской экономики — ректор Американского университета в Киеве 26 мая, 17:11 Цей матеріал також доступний українською С конца января экономист Роман Шеремета является ректором-основателем международного университета American University Kyiv (Фото:НВ)

Украинская экономика может упасть на 35% в этом году, но глубина падения будет зависеть, прежде всего, от продолжительности войны.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом заявил ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн (США) Роман Шеремета во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Ситуация действительно сложная. Это не что-то неожиданное», — сказал он.

Шеремета прогнозирует, что экономика Украины упадет в текущем году на 35%, хотя Всемирный банк ожидает падения на уровне 45%.

«Я с этой цифрой отчасти соглашаюсь, отчасти нет. Потому что в принципе она очень сильно будет зависеть от того, как долго будет продолжаться война, в каких масштабах и т. д. Поэтому я все-таки более оптимистично отношусь», — отметил он.

«Кроме этого, Всемирный банк говорит, что очень серьезно рухнет экономика России. Там, конечно, меньший процент упадет, но будет более длительная рецессия именно из-за того, что санкции и произошедшие в России события это вывод основного капитала мощных мировых компаний — это будет на очень долгий срок», — сказал экономист.

По его словам, ситуация сложна не только в Украине, но и в мире.

«На самом деле и мир страдает также из-за этой войны. Цены, например, в Соединенных Штатах, где я проживаю сейчас, поднялись на бензин вдвое», — сказал он.

«Но в то же время, несмотря на столь печальную статистику, я все-таки вижу свет в конце тоннеля. Почему? Потому что очень много сейчас ресурсов идет именно в Украину», — подчеркнул Шеремета.

«В целом мировая поддержка долгосрочна. То есть, в принципе, даже те же США — они ведь не сказали: мы дали вам $40 млрд, и на этом закончится наша помощь. То есть мы говорим о постоянной помощи этих стран. И единственное, что нам нужно сейчас делать, и это очень неотложно, — это постоянно лоббировать наши интересы на местах в разных странах», — резюмировал Шеремета.

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