«Обвал на 30%, в лучшем случае». Экономику Украины спасут «план Маршалла», евроинтеграция и антикоррупционные органы — Фиала 14 апреля, 17:43 Цей матеріал також доступний українською Томаш Фиала, глава инвесткомпании Dragon Capital (Фото:dragon-capital.com)

Украинская экономика в 2022 году сократится минимум на 30%, многое будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить экспорт через морские порты.

Об этом в интервью Forbes Украина рассказал Томаш Фиала, глава инвестиционной компании Dragon Capital (владеет журналом НВ, сайтом NV и Радио НВ).

Отвечая на вопрос, каким будет падение украинской экономики в 2022 году (при том, что по прогнозам Мирового банка оно составит 45%), Фиала сказал: «Все зависит от того насколько затянется война; когда мы сможем восстановить логистику и экспорт через порты. Думаю, показателей лучше минус 30% не будет».

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По словам Фиалы, драйвером украинской экономики после может стать приток внешнего финансирования через «план Маршалла» и евроинтеграцию.

«Когда инвесторы поймут, что Украина — будущий член Европейского союза и процесс евроинтеграции запущен, то инвесторы начнут массово вкладывать деньги, а люди возвращаться в страну», — сказал Фиала.

По его словам, для этого необходимо выполнить ряд условий.

«Важно, чтобы антикоррупционные органы были независимыми, и хорошо выполняли свою функцию. Мы будем постепенно получать международные гранты на восстановление страны. Если будут коррупционные риски, то деньги могут быстро закончиться», — сказал Фиала.



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