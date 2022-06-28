«Мы покрываем только 68% госбюджета». Ожидали, что война продлится от одного до трех месяцев — министр финансов 28 июня, 11:34 Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Украина сейчас покрывает только около 62% госбюджета, и это без учета военных расходов. Инфляция же в мае достигла 18%.

Об этом в интервью испанской газете ElPais рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщили в министерстве.

«В целом убытки составляют около $103,9 млрд. Например, только разрушение жилых домов нанесло Украине ущерб в размере $39 млрд. Также мы ожидаем сокращения ВВП из-за разрушения инфраструктуры и утраченных поступлений от бизнеса», — заявил Марченко.

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Отвечая на вопрос, доволен ли он европейской помощью, министр сказал, что Украина получила финансовую поддержку от ЕС в начале полномасштабного вторжения, но этого недостаточно.

«Война обходится нам в $5 млрд в месяц. Поддержка стран Запада, которую мы получаем сейчас, недостаточна для покрытия всех расходов. У нас есть определенные договоренности и мы поддерживаем коммуникацию с партнерами, но получение финансовой поддержки от ЕС требует времени. А средства нам нужны уже сейчас», — добавил он.

Министр финансов также рассказал, за счет чего Украина покрывает военные расходы: «В основном за счет налогов, но мы также проводим аукционы военных облигаций. Благодаря этому после начала полномасштабного вторжения РФ мы смогли привлечь в бюджет около $3,4 млрд. Мы планируем продлить эту кампанию».

В то же время он не считает такие действия системной финансовой помощью.

«Мы ожидали, что война будет продолжаться от одного до трех месяцев. Сейчас мы не можем точно прогнозировать. Расходы и убытки нашей экономики увеличиваются с каждым днем», — подытожил Марченко.

Ранее министр финансов заявлял, что Украина планирует получить от западных партнеров $20 млрд.

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