Налоговики нередко обнаруживают в почтовых посылках запрещенные товары - глава ГФС

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) в ходе проверок почтовых посылок нередко фиксируют случаи пересылки запрещенных товаров.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил глава ГФС Мирослав Продан.

По словам главы ГФС, специалисты ведомства обнаруживают в посылках товары, которые являются контрабандой, или которые запрещены к пересылкам.

Очень часто предприниматели используют эту возможность пересылать товары через почту для минимизации и ухода от уплаты налогов, заявил он.

"Речь идет не только о Новой почте, но и о всех почтовых посылках в Украине", - уточнил Продан.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвинила Новую почту в том, что через компанию незаконно пересылали наркотики и алкоголь.

Также сообщалось, что крупнейшие почтовые операторы попросили президента ветировать закон "о трех посылках". Кроме того, на сегодня на сайте администрации президента зарегистрированы ряд петиций против введения нормы на ограничение международных отправлений.