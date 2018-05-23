Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом в четверть миллиарда гривень

За "услуги" по конвертации в налиность нужно было платить 12%

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн в Днепре.

Об этом сообщили в ГФС.

По данным службы, группа лиц незаконно предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и незаконного перевода денежных средств из безналичной формы в наличные.

Для функционирования преступной схемы фигуранты создали и зарегистрировали на подставных лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности 13 субъектов хозяйствования.

На их расчетные счета компании реально действующего сектора экономики, которые занимаются оптовой торговлей и продают товары за наличные, без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (работы, услуги).

В дальнейшем средства снимались наличными и возвращались заказчикам за исключением 12%, которые служили вознаграждением за услугу конвертации. В течение 2017-2018 годов было проконвертировано более 250 млн грн.

В результате обысков изъяты печати и оттиски печатей подконтрольных компаний, компьютерную технику, черновые записи и бухгалтерские документы клиентов конвертцентра. Следственные действия продолжаются.