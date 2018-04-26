Налоговики ликвидировали крупный конвертационный центр с оборотом 850 млн грн

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 850 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

В рамках проведения расследования по ч. 1 ст. 205 УК была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016-2018 годов предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Отмечается, что для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.

В дальнейшем на счета этих фирм компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, которые снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение, которое составляло 12-14% от проконвертированной суммы.

Таким образом в течение 2016 - 2018 годов было проконвертировано больше 850 млн грн.

Кроме того, установлено, что услугами злоумышленников пользовались в основном компании из Киева, Запорожья и Запорожской области, крупнейшие из которых уже раскрыты.

Средняя сумма финансово-хозяйственных операций, проводимых ими с фиктивными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, составляет от 3 до 4 млн грн.

По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. грн наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карточки, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника и флеш носитель с электронными подписями. Продолжаются следственные действия.