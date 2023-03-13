Репрессии против бизнеса. Сколько компаний страдают от блокирования налоговых накладных и что делать с этой бедой 13 марта, 19:00 Эксклюзив NV По данным Совета бизнес-омбудсмена, в 75% случаев причины блокирования налоговых накладных предпринимателям неизвестны (Фото:stevepb/Pixabay)

Более 40% активных плательщиков НДС столкнулись с блокировкой налоговых накладных в конце 2022 года. Бизнес требует от государства сознательного уровня сервиса. Я даже пошагово объясню, как это сделать



Бизнес недоволен массовой блокировкой налоговых накладных — документов, которыми плательщики НДС пользуются для учета налогового обязательства и налогового кредита. Накладная создается при отгрузке, фактическом предоставлении товара, дате получения предварительной оплаты за товары, работы, услуги.

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Налоговые накладные в конце 2022 года были заблокированы 40% активных плательщиков НДС, отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации. По данным Совета бизнес-омбудсмена, в 75% случаев причины для блокирования предпринимателям неизвестны.

Система дает сбой, или Виноваты все

Система мониторинга критериев оценки рисков призвана проверять в автоматическом режиме все операции всех налогоплательщиков и «останавливать» те, которые с наибольшей вероятностью содержат состав злоупотребления или даже преступления. Речь идет о скрутках, торговле налоговым кредитом и т. д. , рассказывает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская. Для регистрации налоговой накладной нужно за нее заплатить, поэтому блокировка документа приводит к заморозке средств у поставщика. А также и у покупателя, который из-за блокировки операции недополучил налоговый кредит, который он уже оплатил. «Мотивируя это интересами предотвращения совершения преступления настоящими преступниками, в налоговую тюрьму закрыли весь бизнес. Так сказать, для профилактики», — говорит она.