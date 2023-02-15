На четверть меньше, чем до войны. В 2022 году налоговая возместила НДС всего по 69% от общего количества запросов 15 февраля, 17:50 В 2022 году был введен ряд изменений, которые должны упростить работу с НДС (Фото:Главное управление ГНС в Черкасской области)

В 2022 году Государственная налоговая служба возместила лишь 69% от запрашиваемого возмещения НДС.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.



В течение прошлого года предприниматели массово жаловались на заблокированные ГНС налоговые накладные и несвоевременное возмещение НДС

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Если в 2021 году возмещали 91% обращений, то в 2022 году этот показатель сократился почти на четверть. Так, за весь 2022 год налоговая возместила всего 69% от заказов.

В прошлом году НДС на импорт сократился в 1,5 раза в год. Кроме очевидного всеобщего падения импорта из-за полномасштабной войны, такой резкий спад связан с освобождением от НДС авто и генераторов. Внутренний НДС — то есть налог на товары, произведенные в стране — почти не изменился до 2021 года.

Экспорт учитывается по ставке 0%, поэтому экспортеры, по итогам своей деятельности, имеют право получить возмещение уже уплаченного НДС государством.

В 2022 году был введен ряд изменений, которые должны упростить работу с НДС:

предпринимателям уменьшили штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки в них;

продлили сроки регистрации налоговых накладных до 5 дней.

Также Верховная Рада проголосовала за сокращение срока проверки возмещения НДС вдвое — до 30 дней, законопроект (№ 6085) находится на подписи у президента.

В 2022 году НДС с отечественных товаров, с учетом возмещения, составил 11% бюджета, НДС с импортных товаров — 15%.

Бюджетное возмещение НДС — это компенсация государством суммы НДС, уплаченного в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг. На него имеют право все плательщики НДС, как юрлица, так и физлица, если в декларации сумма налогового кредита превысила налоговое обязательство (так называемый минус).