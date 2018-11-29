Нафтогаз впервые показал оригиналы решений Стокгольмского арбитража

Государственный Нафтогаз Украины обнародовал ранее засекреченные оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с Газпромом.

Об этом сообщила пресс-служба НАКа.

"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, Нафтогаз Украины впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – говорится в заявлении компании.

При этом, некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между Нафтогазом и Газпромом от 2009 года.

В то же время на данный момент официальный сайт компании с обнародованными документами временно недоступен.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.

10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.