Нафтогаз впервые показал оригиналы решений Стокгольмского арбитража

Государственный Нафтогаз Украины обнародовал ранее засекреченные оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с Газпромом.
Об этом сообщила пресс-служба НАКа.
"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, Нафтогаз Украины впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – говорится в заявлении компании.
При этом, некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между Нафтогазом и Газпромом от 2009 года.
В то же время на данный момент официальный сайт компании с обнародованными документами временно недоступен.
Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.
Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.
Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.
К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.
10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования