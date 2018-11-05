Нафтогаз увеличил до $12 млрд сумму новых претензий к Газпрому

Претензии государственного НАК Нафтогаза Украины к российскому Газпрому по новым искам в Стокгольмском арбитраже за четыре месяца увеличились до более чем $12 млрд.
Об этом сообщил главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
"Возможно, мы выиграем не все, но если не будет #зрады в Украине, мы выиграем значительные суммы", - написал он на своей странице в Facebook.
Как сообщалось, 6 июля Нафтогаз Украины подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит в рамках действующего контракта с российским Газпромом. Сумма требований при подаче иска составила $11,58 млрд.
Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings предположило, что Нафтогазу вряд ли удастся взыскать долг с Газпрома в рамках завершившегося разбирательства в Стокгольмском арбитраже.
Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.
Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.
Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.
К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.
10 октября Нафтогаз сообщил, что направил Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени.
В то же время Газпром, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.
В конце октября коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания взыскала с Газпрома $18 млн в счет погашения пени, которая начисляется в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту.
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