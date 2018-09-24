Нафтогаз решил повысить цену на газ для промышленников

Цена газа от Нафтогаза увеличится почти на 10% в октябре

Государственный Нафтогаз Украины с 1 октября 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7%, или на 1189,2 грн в сравнении с сентябрем – до 13,438 тыс. грн за тысячу куб. м с НДС.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Такая цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце также возрастет на 9,4% (на 1248 грн) – до 14,586 тыс. грн.

С 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени Нафтогаз на рыночных условиях поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.