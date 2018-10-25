Нафтогаз принял решение об отделении оператора ГТС

Государственный Нафтогаз Украины 18 октября утвердил решение о внедрении проекта по отсоединению деятельности по транспортировке газа.

Об этом пишет ЭП со ссылкой на копию документа, которая есть в распоряжении издания.

Согласно принятым решениям, до 1 ноября поручено создать Проектный офис. До 1 декабря поручено делегировать руководителю филиала Оператор ГТС Украины Павелу Станчаку полномочия по утверждению организационной структуры и комплектовании штата.

Проект предусматривает три этапа:

- отделение деятельности по хранению природного газа. До 1 января 2019 года будет создан филиал Оператор газохранилищ Украины. До 1 июля 2019 года будет обеспечено полное отделение операционных процессов между филиалами ОГТСУ и ОГСУ. До 1 июля 2020 года будут построены необходимые газоизмерительные станции между системами операторов ГТС и ПХГ.

- расширение и оптимизация филиала ОГТСУ. до 1 июня 2019 года будет проведено расширение филиала Оператор ГТС Украины. С 1 июля 2019 года будет обеспечено отдельное физическое расположение персонала филиала от аппарата Укртрансгаза.

- юридическое отделение. До 31 декабря 2019 года ожидается получить окончательное решение Нацкомиссии по регулированию тарифов о сертификации независимого оператора ГТС с определенными для дальнейшего внедрения условиями, соответствующее законодательству Украины и Энергетического Сообщества.

Ранее Нафтогаз согласовал с Кабинетом министров свои позиции относительно порядка отделения функции оператора газотранспортной системы.

Нафтогаз также проводит согласованную с правительством работу по развитию оператора ГТС в пределах Укртрансгаза и по приказу Наблюдательного совета недавно привлек международную компанию PriceWaterhouseCoopers для ускорения этого процесса.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.