Нафтогаз предложил разделить потребителей и повысить цены на 60% - СМИ

Нафтогаз предлагает дифференцировать цены на газ с повышением на 60-65%

Нафтогаз Украины подготовил Кабинету министров свой вариант изменения цен на газ для населения, который предполагает применение двух цен в зависимости от объема потребления.

Об этом говорится в презентации НАКа, которая имеется в распоряжении Українських Новин.

Согласно ей, Нафтогаз предлагает ввести понятие "социальный объем потребления" для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Так, если газ используется в объемах, не превышающих установленные постановлением №203 от 23 марта 2016 года (3,3 куб. м на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового), то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне - 6,96 грн за куб. м (6,96 тыс. грн за тыс. куб. м).

При этом нормы потребления предлагается сократить на 15%.

Если объем потребления будет превышать социальную норму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене: с июня 2018 года - 10,99 тыс. грн (+58%), а с октября 2018 года - 11,47 тыс. грн (+65%) за тыс. куб. м.

Кроме того, Нафтогаз предлагает исключить из цепочки поставок газа населению газсбыты и осуществлять поставки по спецобязательствам самостоятельно.

"Нафтогаз поставляет газ согласно потребностям потребителей, выставляет счета и принимает платежи через сеть агентств. Облгазы выполняют функцию технического обслуживания распределительных сетей и счетчиков газа", - говорится в презентации.

Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованием была уже принятая пенсионная реформа.

МВФ уже не впервые требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Как сам премьер, так и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность.

Однако президент Украины Петр Порошенко заявил практически обратное :"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ".

Позже СМИ сообщали, что Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года.

Кроме того, в конце марта Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца – до 1 июня 2018 года.