Нафтогаз снова поднял цены на газ для промышленности

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Новые ценовые предложения Нафтогаза Украины на природный газ

Новые ценовые предложения Нафтогаза Украины на природный газ

С 1 мая начинают действовать новые ценовые предложения Нафтогаза Украины на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цена повысилась на 5,2-5,5% по сравнению с ценой за апрель.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Согласно сообщению, предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. Конечный потребитель будет отдельно платить за транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.

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1 октября 2015 года введен в действие закон Украины "О рынке природного газа", согласно которому поставки природного газа осуществляются по ценам, свободно устанавливаемым между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных указанным законом.

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